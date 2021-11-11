МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк ВТБ обсуждает покупку контроля во второй крупнейшей в России киносети "Каро" у фонда UFG и бизнесмена Пола Хета, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на медиарынке. "Ъ": магистраль Москва-Петербург могут заменить на грузовой ход

В августе банк получил в залог по кредиту 100% компании. Обе стороны отказались от комментариев, а один из собеседников полагает, что банк может выступать как посредник, выкупая актив в интересах какой-либо компании, отмечает газета.

ВТБ уже инвестировал в кинотеатры, например девелопер ADG Group на деньги ВТБ c 2014 года перестраивает советские кинотеатры "Байконур", "Будапешт", "Киргизия", "Марс", "Нева" и другие. Всего таких кинотеатров 39, а на их месте пока открыто восемь новых торговых центров и девелопер ADG Group сдвигает сроки завершения строительства каждый год. Также ВТБ финансировал экспансию и другой крупной киносети, "Киномакса", однако сейчас инвестиционная деятельность кинотеатра в затухшей стадии из-за пандемии.

Добавляется, что во многих регионах с прошлого года действуют ограничения на количество проданных билетов в кино, а репертуар обеднел из-за переносов кассовых премьер голливудских киностудий. В прошлом году сборы кинотеатров по всей стране упали на 59%, до 22,8 миллиарда рублей, а выручка "Каро Фильм Менеджмент" упала так же — на 59%, до 2,16 миллиарда рублей, компания получила убыток 402 миллиона рублей против прибыли 450 миллионов рублей годом ранее, уточняет издание.

В августе банк сообщал, что ВТБ предоставит 4,1 миллиарда рублей киносети "Каро" на развитие кинотеатров и расширение в регионах. Сеть кинотеатров "Каро" намерена с этим финансированием увеличить количество залов на 50% в Москве и регионах в ближайший год, уточняли в пресс-службе сети.

Сеть кинотеатров "Каро" управляет 33 современными мегаплексами (266 залов). Они расположены в Москве и Московской области, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени.