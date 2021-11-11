МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россельхозбанк за 9 месяцев текущего года заработал чистую прибыль по МСФО в 14,1 миллиарда рублей, что на 42,4% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил банк в четверг. Телефон не для всех. Как спасти деньги в банке от мошенников

"Чистая прибыль группы по итогам 9 месяцев 2021 года составила 14,1 миллиарда рублей по сравнению с 9,9 миллиарда рублей за аналогичный период 2020 года", — сказано в сообщении.

Кредитный портфель по сравнению с концом 2020 года вырос на 2,8% (или на 84,3 миллиарда рублей) и составил 3,055 триллиона рублей до вычета резервов. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) за 9 месяцев вырос на 1,1% (или на 25,8 миллиарда рублей) до 2,433 триллиона рублей, физических лиц – на 10,4% (на 58,5 миллиарда рублей) до 621,9 миллиарда рублей.

Активы за 9 месяцев увеличились на 66,6 миллиарда рублей (на 1,7%) и на конец сентября составили 3,886 триллиона рублей. Собственный капитал группы на 30 сентября составил 247,7 миллиарда рублей, увеличившись за 9 месяцев на 5,5%. Отмечается, что рост капитала связан с докапитализацией банка в третьем квартале 2021 года на сумму 10 миллиардов рублей.