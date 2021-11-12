Прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за 10 месяцев выросла вдвое
Прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за 10 месяцев выросла до 14,9 миллиарда рублей
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за десять месяцев выросла на 96,3% в годовом выражении — до 14,9 миллиарда рублей, сообщил банк.
"Чистая прибыль составила 14,9 миллиарда рублей (+96,3% по сравнению с результатом за 10 месяцев 2020 года)", — говорится в пресс-релизе.
Кредитный портфель банка на 1 ноября достиг 519,4 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 13,9%. Кредиты корпоративным клиентам составили 388,7 миллиарда рублей (+13,9% с начала года), физическим лицам — 130,5 миллиарда (+13,8%).
Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший частный банк Северо-Запада России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября он занимал 18-е место в российской банковской системе.
https://1prime.ru/banks/20211112/835197812.html
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