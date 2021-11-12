МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за десять месяцев выросла на 96,3% в годовом выражении — до 14,9 миллиарда рублей, сообщил банк. "Роснефть" увеличила чистую прибыль в январе-сентябре

"Чистая прибыль составила 14,9 миллиарда рублей (+96,3% по сравнению с результатом за 10 месяцев 2020 года)", — говорится в пресс-релизе.

Кредитный портфель банка на 1 ноября достиг 519,4 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 13,9%. Кредиты корпоративным клиентам составили 388,7 миллиарда рублей (+13,9% с начала года), физическим лицам — 130,5 миллиарда (+13,8%).

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший частный банк Северо-Запада России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября он занимал 18-е место в российской банковской системе.