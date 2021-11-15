МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ.Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентного пункта — до 8,8%, на вторичное жилье — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%, следует из информации на сайте банка. Сбербанк не видит перегрева на рынке ипотеки России

Последний раз банк поднимал ставки 1 октября, тогда они выросли на 0,4 процентного пункта. При этом ранее в понедельник Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке на 0,3 процентного пункта при первом взносе от 20%.

По данным банка, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентного пункта — до 8,8% годовых. Одновременно минимальная ставка по ипотечным кредитам, которая доступна молодым семьям, на жилье на вторичном рынке выросла до 8,7% с 8,1%, а базовая ставка для остальных заемщиков — до 9,1% с 8,5% годовых.

Сбербанк также снижает ставки по программе льготной ипотеки для семей с детьми при первом взносе от 20% на 0,3 процентного пункта.

"Зарплатные клиенты Сбербанка получат скидку 0,3 п.п. на ставку по льготной ипотеке для семей с детьми при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья. Ставка для зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых. По программе субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых", — говорится в сообщении.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорожденный, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года, пояснят банк.

Отмечается, что максимальная сумма кредита при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — не больше 12 миллионов рублей, при покупке жилья в других субъектах РФ — до 6 миллионов. При этом минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.

"Снижение ставки на 0,3 п.п. позволит большему количеству россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. К тому же сейчас условия программы расширены — ипотеку может взять не только семья, в которой появляется второй или последующий ребенок, но и первенец", — приводятся в сообщении слова вице-президента банка, директора дивизиона "ДомКлик" Николая Васёва.