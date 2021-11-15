МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России не будет спешить с внедрением цифрового рубля, исходя из того, что его тестирование займет как минимум год или даже больше, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о росте потребкредитования в России

"Мы предполагаем, я напомню, прототип в начале следующего года иметь, потом тестировать как минимум год, может быть, еще больше придется тестировать, смотреть как он и где работает, — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

При этом она подчеркнула, что цифровой рубль не окажет влияния на инфляцию. "Мы исходим из того, что введение цифрового рубля никак не разгонит инфляцию, не повлияет на инфляцию — это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно, только когда убедимся, что все условия выполняются: легко переводится из наличных в цифровой, в безналичный, и только один к одному, и только при этих условиях", — добавила она.

Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.