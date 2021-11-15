МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в третьем квартале обновил все возможные рекорды по прибыли. В частности не устояли рекорды по месячной, квартальной, девятимесячной и прибыли на скользящем 12 месячном отрезке. При этом рекорд месячной прибыли, который держался с начала 2019 года, в третьем квартале был обновлен сразу два раза. Напомним, до этого самым прибыльным месяцем был январь 2019 года, когда банки получили прибыль в размере 264 миллиардов рублей. Однако в июле доналоговая прибыль банковского сектора составила 295 миллиардов рублей, а в августе — 297 миллиардов рублей. Рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 октября 2021 года

Высокая прибыльность в июле и августе почти не оставила шансов квартальному рекорду по прибыли, ведь всего за два месяца банки заработали почти 80% рекордной квартальной прибыли. При этом в сентябре прибыль снизилась до 242 миллиардов, но и этого с лихвой хватило для обновления квартального рекорда. В целом за три месяца российский банки суммарно получили 834 миллиарда прибыли. Таким образом, рекорд второго квартала, в котором банки заработали 755 миллиардов рублей, продержался недолго и был существенно обновлен в третьем.

В целом с начала 2021 года месячный результат по прибыли не опускался ниже 200 миллиардов рублей. Как следствие, за январь-сентябрь 2021 года банки уже заработали 2,27 триллиона рублей, что также является максимальным результатом и более чем на 200 миллиардов больше чем за весь рекордный 2019 год.

На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 октября, банки уже заработали 2,86 триллиона рублей доналоговой прибыли, что является рекордным результатом. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль на скользящем отрезке продолжит расти и, весьма вероятно, что в целом по итогам 2021 года банковский сектор заработает чуть менее 3 триллионов рублей прибыли, что сопоставимо с суммарной прибылью за три года, с 2016 по 2018 года.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев выросла и стала лучшей с конца 2011 года. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг (расчет основывается на прибыли до налогообложения и брутто-активах), на 1 октября 2021 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,46%, что на 0,03 процентного пункта больше результата на 1 августа 2011 года. При этом рентабельность капитала по состоянию на 1 октября составила 24,6%, что является максимальным значением за все время наблюдения.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 октября 2021 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 октября 2021 года (в текущем рейтинге на них приходится 99,4% суммарных брутто-активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков по состоянию на 1 октября прибыль получили 185 банков или 92,5% от общего числа. Это немного больше, чем в рейтинге на 1 июля 2021 года и на 1 октября 2020 года, тогда прибыльных банков было 90% и 87% соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков 2021 году продолжает увеличиваться и находится на достаточно высоком уровне, что в целом не удивительно учитывая рекордную прибыльность.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных кредитных организаций колебалась умеренно, в пределах 10 процентных пунктов (от 86% до 96%). Наибольшей долей прибыльных банков (96%) характеризовались банки с 51 по 100 место. Среди банков из ТОП-50 и с 101 по 150 места доля прибыльных банков была одинаковой — 94%. При этом у последней банковской группы из ТОП-200, с 151 по 200 места, прибыль получили 86% банков. Таким образом, большая часть крупных банков показала схожую долю банков с прибылью и только за пределами ТОП-150 доля прибыльных банков оказалась немного ниже.

Наиболее прибыльным (до налогообложения) на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 октября 2021 года, стал крупнейший банк Центральной и Восточной Европы — Сбербанк. Объем прибыли у этой кредитной организации за озвученный период составил 1,43 триллиона рублей. При этом по отношению к результату на 1 октября 2020 года прибыль лидера банковского сектора на скользящем отрезке 12 месяцев выросла на 486 миллиардов рублей или на 51,4%.

Вторым по размеру прибыли стал Банк ВТБ, а объем его прибыли за последние 12 месяцев составил 237 миллиардов рублей. При этом прибыль Банка ВТБ относительно результата на скользящем отрезке по состоянию на 1 октября 2020 года выросла на 98 миллиардов рублей (+70%). Банк ГПБ (Газпромбанк) стал третьим по абсолютному размеру прибыли, с финансовым результатом в 182 миллиарда рублей. Стоит отметить, что прибыль Банка ГПБ за 12 месяцев выросла почти в 5 раз, что является наибольшим приростом в ТОП-25 по объему активов. Впечатляющий результат стал следствием улучшения качества кредитного портфеля, роста чистых процентных и комиссионных доходов, а также роста прочих доходов.

Таким образом, суммарно первая тройка самых прибыльных банков заработала порядка 1,85 триллиона рублей, что на 43% больше чем у ТОП-3 наиболее прибыльных банков на 1 октября 2020 года. Также стоит отметить, что результат ТОП-3 самых прибыльных банков составляет 64,7% от прибыли до налогообложения всех российских банков за последние 12 месяцев.

Количество банков со значительными объемами прибыли в 2021 году стало существенно больше. Согласно результатам исследования, в текущем рейтинге прибыль в 10 миллиардов рублей получили 24 кредитные организации против 20 на 1 октября 2020 года. При этом выросло не только число сверх прибыльных банков, но и с прибылью более 1 миллиарда рублей. Объем доналоговой прибыли в 1 миллиард рублей в текущем рейтинге смогли преодолеть 88 кредитные организации против 82 годом ранее.

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков в представленном рейтинге на 1 октября 2021 года составила 1,67%. Для сравнения на 1 января 2021 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,37%, а на 1 октября 2020 года — 1,4%. Стоит отметить, что последний раз медианная рентабельность была больше на 1 апреля 2020 года — 1,76%.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 октября 2021 года, по сравнению результатом на 1 октября 2020 года, приростом рентабельности характеризовался 121 банк (60,5%). При этом среди лидеров рейтинга прирост рентабельности наблюдался чаще. В ТОП-50 самых рентабельных банков 36 характеризовались приростом рентабельности (72%), ТОП-100 — 69 кредитных организаций показали рост рентабельности. Тогда как у банков с 101 по 200 места прирост рентабельности наблюдался у 52 кредитных организаций.

Частные банки опередили госбанки по рентабельности

Среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) частные банки характеризовались наибольшей рентабельностью активов в третьем квартале 2021 года. Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,603% против 2,601% у госбанков и 2,09% у банков с иностранным участием. Таким образом, два типа банков показали одинаковый результат и лидерство частных банков было условным. Стоит отметить, что частные банки являются лидерами квартальный рейтингов по рентабельности с первого квартала 2020 года, а до этого в 2019 году наибольшей рентабельностью характеризовались иностранные банки.

Лидером в рейтинге по рентабельности активов стала НКО "Мобильная карта", рентабельность активов которой с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года составила 85%. Стоит отметить, что данная небанковская кредитная организация является лидером достаточно часто. Так, за последние 13 кварталов лидирующую позицию эта небанковская кредитная организация занимала 9 раз.

У остальных кредитных организаций рентабельность активов за 12 месяцев была существенно ниже. Второе и третье место по рентабельности активов в текущем рейтинге занимают КИВИ Банк и Тольяттихимбанк, с рентабельностью активов в 25% и 20% соответственно. Также высокую рентабельность продемонстрировали НКО "ЮМани" с результатом 14% и РНКО "Платежный Центр" — 13%. Стоит отметить, что все выше описанные банки за исключением Тольяттихимбанк имеют специфическую бизнес-модель, которая предполагает обслуживание электронных платежных систем.

Наиболее низкую рентабельность активов в третьем квартале 2021 года продемонстрировал МСП Банк, рентабельность активов которого была отрицательной и составила —5%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли РГС Банк и Эс-Би-Ай Банк, рентабельность активов которых составила —3,1% и —2,2% соответственно. На четвертом месте расположился Сити Инвест Банк, с результатом — -1,5%.

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 октября 2021 года характеризовался рентабельностью активов на уровне 4,1%, что существенно выше среднего (+2,5%) и является лучшим результатом в ТОП-10 по размеру активов. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ продемонстрировал рентабельность активов на уровне 1,4%. Стоит отметить, что рентабельность активов Сбербанка относительно его же результата на 1 октября 2020 года выросла на 1,1 процентного пункта, а у Банка ВТБ прирост составил 0,5 процентных пункта.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в четвертом квартале банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность. Такой сценарий весьма вероятен на фоне восстановления экономики, а также улучшение качества кредитного портфеля что приведет к расформированию резервов на возможные потери. При этом квартальная прибыль в четвертом квартале может немного снизиться из-за роста процентных ставок и переоценки ОФЗ, однако вряд ли опуститься ниже 650 миллиардов рублей. Таким образом, в целом по итогам 2021 года банковский сектор заработает чуть менее 3 триллионов рублей прибыли до налогообложения.