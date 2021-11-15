МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россияне с уровнем дохода до 40 тысяч рублей делают самые высокие первоначальные ипотечные взносы, при этом большую их часть они покрывают средствами из маткапитала, говорится в исследовании лаборатории "СберИндекс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"У менее обеспеченных ипотечных заемщиков самые высокие первоначальные взносы, для которых часто используется маткапитал. Кроме того, среди этих людей наибольшая доля тех, у кого крупный первоначальный взнос (более 50%)", — сказано в исследовании.

Объясняться это может тем, что многие продают старую квартиру и берут ипотеку на недостающую для покупки нового жилья сумму. При этом заемщики с невысокими зарплатами, как правило, покупают недорогие квартиры стоимостью 2,4-2,7 миллиона рублей "Невысокая стоимость приобретаемого жилья объясняется тем, что более 80% таких ипотечных заемщиков живет в регионах", — отметили аналитики.

Они также проявляют себя как надежные заемщики и активно гасят кредиты досрочно, но в 1,5 раза медленнее, чем обеспеченные. "Через три года после взятия ипотеки заемщики с зарплатой до 40 тысяч рублей успевают досрочно выплатить около 37% своего основного долга, а заемщики с зарплатой более 500 тысяч рублей — около 62%", — говорится в исследовании.

В 2020-2021 годах, за счет госпрограммы и общего снижения ставок, проникновение ипотеки среди людей с зарплатами до 40 тысяч рублей выросло более чем на 30%. Спрос смещается в сторону более качественного жилья: все доходные группы населения увеличили спрос на жилье в монолитных и кирпичных домах. "Более 70% квартир, которые покупают высокодоходные заемщики, находятся в домах с монолитными или кирпичными стенами, среди менее обеспеченных доля покупок квартир в таких домах — более 50%, что больше, чем доля таких квартир на рынке", — заключили аналитики.