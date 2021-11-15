Исследование: общая прибыль российских банков до налогов достигнет почти трех триллионов рублей
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года заработают чуть менее 3 триллионов рублей прибыли до налогообложения, свидетельствует прогноз по результатам исследования этой сферы аналитиков РИА Рейтинг.
По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 октября.
По их мнению, в частности, в текущем квартале банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность. Они считают, что такой сценарий весьма вероятен на фоне восстановления экономики, а также улучшения качества кредитного портфеля, что приведет к расформированию резервов на возможные потери.
"Квартальная прибыль в четвертом квартале может немного снизиться из-за роста процентных ставок и переоценки ОФЗ, однако вряд ли опустится ниже 650 миллиардов рублей. Таким образом, в целом по итогам 2021 года банковский сектор заработает чуть менее 3 триллионов рублей прибыли до налогообложения", — прогнозируют результаты банковской деятельности в РФ аналитики.
Чистая прибыль российских банков (за минусом налогов) в прошлом году снизилась на 6% по сравнению с позапрошлым, до 1,6 триллиона рублей.
Аналитики также отметили, что среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) частные банки характеризовались наибольшей рентабельностью активов в третьем квартале 2021 года. Средняя рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,603% против 2,601% у госбанков и 2,09% у банков с иностранным участием.
https://1prime.ru/banks/20211115/835218989.html