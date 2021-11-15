МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года заработают чуть менее 3 триллионов рублей прибыли до налогообложения, свидетельствует прогноз по результатам исследования этой сферы аналитиков РИА Рейтинг. Исследование показало, кто платит самые высокие ипотечные взносы

По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 октября.

По их мнению, в частности, в текущем квартале банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность. Они считают, что такой сценарий весьма вероятен на фоне восстановления экономики, а также улучшения качества кредитного портфеля, что приведет к расформированию резервов на возможные потери.

"Квартальная прибыль в четвертом квартале может немного снизиться из-за роста процентных ставок и переоценки ОФЗ, однако вряд ли опустится ниже 650 миллиардов рублей. Таким образом, в целом по итогам 2021 года банковский сектор заработает чуть менее 3 триллионов рублей прибыли до налогообложения", — прогнозируют результаты банковской деятельности в РФ аналитики.

Чистая прибыль российских банков (за минусом налогов) в прошлом году снизилась на 6% по сравнению с позапрошлым, до 1,6 триллиона рублей.

Аналитики также отметили, что среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) частные банки характеризовались наибольшей рентабельностью активов в третьем квартале 2021 года. Средняя рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,603% против 2,601% у госбанков и 2,09% у банков с иностранным участием.