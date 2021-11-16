С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — ПРАЙМ. Красногвардейский суд постановил выплатить около 18 миллионов рублей жителю Петербурга Владимиру Воробьеву по иску к Сбербанку о пропаже денег с его VIP-счетов, клиент же требовал более 40 миллионов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Суд 6 декабря рассмотрит жалобу Samsung по Samsung Pay

"Суд, разобравшись с каждым переводом, исковые требования Воробьева удовлетворил в части, взыскав с ПАО "Сбербанк России" денежные средства в размере 10,5 миллионов рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,4 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере около 6 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Воробьев просил взыскать со Сбербанка убытки, неустойку, компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 41,5 миллионов рублей, а также требовал назначить штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Он пояснил, что на его имя в банке открыто несколько счетов. В связи с присвоением истцу статуса VIP-клиента за ним был закреплен персональный менеджер, который убедил истца, что с помощью его профессиональных советов он сможет размещать деньги на тех счетах, которые дают максимальный процент в конкретный период. В феврале 2020 года Воробьев обнаружил, что с его счетов необоснованно были списаны более 30 миллионов рублей. Банк на претензии не отвечал, поэтому в апреле было возбуждено уголовное дело по статье ст.159 УК РФ (мошенничество).

Представители Сбербанка в суде возражали против удовлетворения исковых требований, указали на пропуск истцом срока для обращения с иском в инстанцию, совершение оспариваемых операций на основании волеизъявления истца.

Почерковедческая экспертиза показала, что на некоторых банковских документах подпись выполнена не Воробьевым, в иных оспариваемых случаях истец лично являлся в банк для подтверждения совершения операций либо вводил пин-код.

Стороны с решением не согласились. Поданы апелляционные жалобы.