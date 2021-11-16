МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Четвертый онлайн-зачет по финансовой грамотности, который проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив, пройдет в период с 30 ноября по 16 декабря, в этот раз участникам будут доступны командные соревнования, сообщает регулятор. В Банке России пояснили, как IPO связан с ростом акций

"С 30 ноября по 16 декабря 2021 года любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации. Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для тех, кто уже имеет опыт работы с разными финансовыми продуктами и услугами.

В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Помимо этого, каждый участник сможет ознакомиться с анализом вопросов, на которые он дал неправильные ответы (с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам). На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз — количество попыток неограниченно, поясняет регулятор.

"Участие в зачете позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, чтобы в итоге человек мог пользоваться всеми преимуществами цифровизации и в то же время мог уберечь себя и своих близких от атак кибермошенников, не становился легкой добычей нечестных продавцов и не попадал впросак при первых шагах на фондовом рынке", — приводятся в сообщении слова руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамута.

Также уточняется, что в этот раз помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачета будут касаться платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.