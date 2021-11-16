МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Портфель крупнейших клиентов, обслуживающихся в Сбербанке, приблизился к 11 триллионам рублей, сообщили в банке.

Наибольший объем портфеля приходится на сектора "Нефть и газ" и "Металлургия и горнодобывающая промышленность", доля которых в общем портфеле крупнейших клиентов составляет 40%.

Как прокомментировала вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова, Сбер на протяжении многих лет является ключевым финансовым партнером крупнейшего бизнеса страны в реализации самых масштабных проектов.

"В состав крупнейших клиентов входит достаточно стабильный круг компаний, но несмотря на определенную статичность клиентской базы нам удается демонстировать рост операционного дохода за счёт предложения сложноструктурированных продуктов и более широкого спектра услуг", — отметила она.

В этом году крупнейшими проектами банка стали:

— финансирование разработки Малмыжского медного месторождения и строительство горно-обогатительного комбината с суммой кредита Сбера в синдикате 97,5 млрд рублей.

— участие в финансировании крупнейшего в России СПГ-завода — Арктик СПГ 2. Лимит Сбера в синдикате — 3,0 млрд евро.

— участие в финансировании строительства первого в стране зеленого электрометаллургического комплекса ОМК с кредитом Сбера в синдикате в сумме 41,5.