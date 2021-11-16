МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Идею кредитных каникул без ухудшения кредитной истории для заемщиков, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, поддержал экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк России даст новую возможность для защиты от мошенников

"У заемщиков, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, может появиться право на временное снижение или приостановку платежей по кредитам и займам без ухудшения кредитной истории. Законопроект об этом обсудил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России", — говорится в сообщении.

Страхование имущества, в том числе от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, помогло бы решить проблемы пострадавших и не потребовало бы иных мер поддержки, считают некоторые члены экспертного совета. "Банк России изучит высказанные предложения и замечания и оценит эффективность возможных кредитных каникул с учетом собственной ответственности заемщиков за страхование своего имущества", — сообщили в пресс-службе регулятора.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году механизм отсрочки для ипотечных и потребительских кредитов действовал в связи с пандемией. Более 80% заемщиков, которые воспользовались ипотечными каникулами, после льготного периода вернулись в график платежей, показал мониторинг Банка России. "В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах", — заключили в ЦБ.

Появление законопроекта связано с наводнением летом 2021 года в Сочи и Крыму, из-за которого жители этих регионов лишились единственного крова и имущества и были вынуждены использовать все свои средства на предметы первой необходимости, а не на регулярные платежи по кредитам и займам. В июле ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать задолженность пострадавших, банки и МФО принимали решение об этом добровольно.