МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует до конца года подготовить информационное письмо для финансовых компаний о раскрытии нефинансовой информации, сообщила заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Виктория Степаненко. Эксперты при Банке России поддержали кредитные каникулы для некоторых лиц

ЦБ РФ в июле опубликовал рекомендации публичным компаниям раскрывать информацию о том, как они учитывают факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления (ESG-факторы), а также как они внедряют эти факторы в бизнес-модель и стратегию развития.

"О планах на будущее: мы хотим в этом году подготовить аналогичный проект информационного письма о раскрытии нефинансовой информации уже для финансовых компаний", — сообщила Степаненко на конференции "ESG-прозрачность российских компаний".

"Почему для компаний из финансового сектора мы делаем отдельные рекомендации? Очевидно, что у ПАО и у компаний финансового сектора состав раскрываемой информации может отличаться. Безусловно, мы исходим из того, что в отношении финансовых компаний существует регуляторные требования для раскрытия информации", — сказала она.

Кроме того, в планах ЦБ — подготовить рекомендации по учету советом директоров ПАО факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов, а также вопросов устойчивого развития в целом.

"Мы хотим подготовить рекомендации, связанные с предоставлением организациями сведений об учете ESG-факторов своим клиентам, потому что важно информировать не только инвестиционное сообщество, но и тех клиентов, с которыми мы коммуницируем", — пояснила Степаненко.