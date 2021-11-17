МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России подтвердил прогноз по прибыли банковского сектора по итогам текущего года на рекордном уровне в 2,5 триллиона рублей, следует из слов главы департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова. В Банке России спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России

ЦБ РФ в сентябре улучшил прогноз по прибыли российских банков в 2021 году до 2,5 триллиона рублей с уровня в "2 триллиона или даже больше".

"За 9 месяцев прибыль — 1,9 триллиона рублей, по году будет очевидно уже рекордная — порядка 2,5 триллиона рублей", — сказал Данилов, выступая на форуме "Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков".

В прошлый раз рекордную прибыль кредитные организации России получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 триллиона рублей, а чистый — 1,7 триллиона рублей. В прошлом году российские банки заработали 1,6 триллиона рублей.