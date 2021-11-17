МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Комиссии за совершение операций с цифровым рублем будут ниже комиссий за безналичные переводы в банках и точно не выше, чем в Системе быстрых платежей, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин. Банк России подтвердил прогноз по рекордной прибыли банков в 2021 году

"Мы предполагаем, что комиссии от совершения операций с цифровым рублем будут ниже, чем существующие комиссии за безналичные переводы участников рынка и точно не будут выше, чем комиссии в рамках операций в Системе быстрых платежей", — сказал он, выступая на форуме "Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков".

Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц в рамках этой системы бесплатны. За переводы свыше этой суммы взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за один перевод.