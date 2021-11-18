МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной (ДКП) политики на 2022-2024 годы, которые представит глава Банка России Эльвира Набиуллина. Госдума одобрила ужесточение наказания за неполную уплату алиментов

Решения ЦБ по ДКП в этот период будут зависеть от развития ситуации в мировой и российской экономике. Основные направления содержат базовый прогноз, а также три альтернативных сценария — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис", вероятность реализации которых, по мнению ЦБ, ниже. Развитие событий в рамках того или иного сценария может потребовать от ЦБ соответствующей корректировки ДКП для обеспечения возвращения инфляции к цели в среднесрочной перспективе, то есть вблизи 4%.

Базовый сценарий исходит из того, что течение пандемии коронавируса будет контролируемым, в том числе в результате успешного продолжения вакцинации, рост мирового спроса замедлится после периода восстановления, а наблюдаемое усиление инфляционного давления будет временным. При этом ожидается снижение среднегодовых цен на нефть до 60 долларов за баррель в 2022 году, до 55 долларов — в 2023 году, до 50 долларов – в 2024 году. В результате экономика РФ будет расти темпами, близкими к потенциальным, которые с 2022 года стабилизируются "на траектории сбалансированного роста в диапазоне 2-3%". Для снижения инфляции до целевого уровня ЦБ будет поддерживать ключевую ставку в диапазоне 6-7% годовых в среднем за 2022 год. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен эта ставка вернется в диапазон 5-6% годовых.

Профильные комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике в понедельник рекомендовали Госдуме принять основные направления к сведению. При этом они считают, что цели, принципы и инструменты ДКП Банка России, изложенные в документе, "сохраняют свою преемственность даже в условиях сохраняющейся нестабильной экономической ситуации, что формирует необходимое доверие к ЦБ со стороны как хозяйствующих субъектов, так и населения и является необходимым условием успешной реализации денежно-кредитной политики".

В то же время комитеты полагают, что в основных направлениях целесообразно привести развернутый анализ совместного влияния мер денежно-кредитной политики и мер структурной, бюджетной политики, предпринимаемых ЦБ и правительством, соответственно, на увеличение темпов экономического роста. Также, по их мнению, необходимо рассмотреть влияние этих совместных мер на параметры сценариев в 2022-2024 годах.

Документ также предлагается дополнить анализом влияния возможных отклонений ключевой ставки от нейтрального уровня в отдельные периоды на устойчивость и дальнейшее развитие пенсионной системы и страховых компаний, размещающих привлеченные от клиентов деньги в основном в долговые (процентные) инструменты. Помимо этого, комитеты полагают, что "описание сценариев для их лучшего понимания могло бы быть дополнено полным перечнем предпосылок, прогнозными значениями использованных показателей, а также указанием возможных рисков, влияющих на релевантность использования предпосылок".

В совместном заключении на основные направления комитеты отмечают "сохраняющиеся расхождения между прогнозами Банка России и правительства РФ, которые по меньшей мере должны быть проанализированы и обоснованы". Комитеты также рекомендуют ЦБ указать в документе "возможный перечень корректировок, которые могут быть внесены в ДКП, если инвестирование средств ФНБ будет негативно влиять на достижение целей по макроэкономической и ценовой стабильности".