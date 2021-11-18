МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,406 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк "Зенит" отчитался о прибыли за девять месяцев

Активы банка на 30 сентября составили 770,9 миллиарда рублей, увеличившись на 5,6% с 31 декабря. Средства клиентов на 1 сентября составили 486,568 миллиарда рублей (рост на 3,3% с начала года).

Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября банк занимал 18-е место в российской банковской системе.