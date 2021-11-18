МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 45,2% в годовом выражении и составила 24,8 миллиарда рублей, следует из отчетности банка. Прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев выросла почти на 80%

Чистый процентный доход вырос на 34,1%, до 35,297 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 30,952 миллиарда рублей, показав рост на 39,6%. Операционные расходы выросли на 29,6%, до 57,1 миллиарда рублей.

Активы МКБ по состоянию на 30 сентября составили 3,286 триллиона рублей против 2,916 триллиона на 31 декабря 2020 года. Обязательства банка на ту же дату составили 3,023 триллиона рублей против 2,682 триллиона на конец прошлого года.

МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября банк по размеру активов занимал восьмое место в банковской системе РФ.