Банк России выдал лицензию форекс-дилера еще одной компании
Банк России выдал лицензию форекс-дилера компании БКС
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России выдал лицензию форекс-дилера компании "Брокеркредитсервис — Форекс", сообщил регулятор.
"Банк России 18 ноября принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера обществу с ограниченной ответственностью "Брокеркредитсервис – Форекс" (г. Москва)", — говорится в сообщении.
До этого решения лицензии форекс-дилера имели три российских компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".
https://1prime.ru/banks/20211118/835257555.html
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