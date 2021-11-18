МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России выдал лицензию форекс-дилера компании "Брокеркредитсервис — Форекс", сообщил регулятор.

"Банк России 18 ноября принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера обществу с ограниченной ответственностью "Брокеркредитсервис – Форекс" (г. Москва)", — говорится в сообщении.

До этого решения лицензии форекс-дилера имели три российских компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".