МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов сообщил в интервью "Известиям", что доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%. Хотя еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам осуществлялись из мест лишения свободы на территории России, еще 40% — из-за рубежа, и оставшиеся 20% — из российских городов, уточнил зампред правления. Сбербанк предоставит структуре "Росатома" $800 миллионов

По его словам, главный источник звонков — Украина, а конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. "Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Еще недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических колл-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150", — рассказал Кузнецов.

По его данным, перестали работать мошеннические колл-центры, использовавшие самые простые схемы, из серии: "Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код". Но те центры, которые используют более изощренные схемы обмана, продолжают действовать.