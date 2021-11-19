МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Этот год станет рекордным по выдаче ипотеки в России, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов. Глава Минстроя сообщил о росте ставок по ипотеке

"В целом по этому году уже за (первые — ред.) девять месяцев рост в районе 21%, по объемам уже можно говорить о том, что рекорд будет в этом году по выдачам. По темпам роста на конец года, наверное, 25-27% мы получим", — сказал он, выступая на конференции Сбербанка для застройщиков.

При этом сейчас наличествует рост ипотечных ставок, но он сдерживается маркетинговыми программами застройщиков, отметил Данилов.

"И льготная программа семейная действует, так что какого-то кардинального пока мы не видим роста ставок", — заключил представитель регулятора.