МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ утвердил пять ключевых направлений стратегии банка в области устойчивого развития на 2022-2025 годы, одним из приоритетов станет создание новых финансовых возможностей для повышения качества жизни клиентов, сообщает банк. Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит новую стратегию до 2035 года

"Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию банка ВТБ в области устойчивого развития на 2022-2025 годы. Она включает пять ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка", — говорится в сообщении.

Так, ВТБ намерен развивать социальную поддержку клиентов и содействовать улучшению их финансового здоровья и благополучия. Кроме того, банк будет развивать практики социально ответственного кредитования, создавать возможности для участия клиентов в социальных и экологических инициативах, повышать доступность жилья, развивая ипотечные инструменты.

Еще одним приоритетом стратегии назван вклад в устойчивое развитие экономики РФ. Так, ВТБ создал центр экспертизы и консультирования клиентов по вопросам устойчивого развития, активно развивает решения для привлечения финансирования, работы на углеродных рынках, ответственного и зеленого инвестирования. "Важным аспектом является дальнейшее расширение возможностей и программ поддержки для развития малого бизнеса и предпринимательства", — отмечается в сообщении.

Содействие социальному развитию регионов стало третьим приоритетом банка: ВТБ намерен расширить благотворительные, спонсорские и партнерские программы по поддержке медицины, спорта, культуры, экологии и образования в регионах своего присутствия.

Также в числе ключевых направлений стратегии благоприятный рабочий климат и поддержка в реализации человеческого потенциала. "Банк ставит перед собой цель дальнейшего совершенствования компетенций своих сотрудников, их профессиональное развитие повышение вовлеченности", — подчеркивается в сообщении.

Наконец, особое внимание ВТБ уделит собственному устойчивому развитию. Это направление включает интеграцию ESG-факторов в систему корпоративного управления и систему интегрированного управления рисками (регулярное стресс-тестирование с учетом ESG-факторов с 2022 года и распространение ESG-скоринга на весь портфель с 2023 года), построение практики ответственной закупочной деятельности (установление ESG-критериев для 100% закупок с 2023 года), а также инвестиции в экологические бизнес проекты и снижение экологического воздействия на окружающую среду.

"Банк ставим перед собой задачу достигнуть углеродной нейтральности собственных операций к 2030 году", — говорится в сообщении.