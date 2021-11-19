Набсовет ВТБ утвердил стратегию устойчивого развития на 2022-2025 годы
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ утвердил пять ключевых направлений стратегии банка в области устойчивого развития на 2022-2025 годы, одним из приоритетов станет создание новых финансовых возможностей для повышения качества жизни клиентов, сообщает банк.
"Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию банка ВТБ в области устойчивого развития на 2022-2025 годы. Она включает пять ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка", — говорится в сообщении.
Так, ВТБ намерен развивать социальную поддержку клиентов и содействовать улучшению их финансового здоровья и благополучия. Кроме того, банк будет развивать практики социально ответственного кредитования, создавать возможности для участия клиентов в социальных и экологических инициативах, повышать доступность жилья, развивая ипотечные инструменты.
Еще одним приоритетом стратегии назван вклад в устойчивое развитие экономики РФ. Так, ВТБ создал центр экспертизы и консультирования клиентов по вопросам устойчивого развития, активно развивает решения для привлечения финансирования, работы на углеродных рынках, ответственного и зеленого инвестирования. "Важным аспектом является дальнейшее расширение возможностей и программ поддержки для развития малого бизнеса и предпринимательства", — отмечается в сообщении.
Содействие социальному развитию регионов стало третьим приоритетом банка: ВТБ намерен расширить благотворительные, спонсорские и партнерские программы по поддержке медицины, спорта, культуры, экологии и образования в регионах своего присутствия.
Также в числе ключевых направлений стратегии благоприятный рабочий климат и поддержка в реализации человеческого потенциала. "Банк ставит перед собой цель дальнейшего совершенствования компетенций своих сотрудников, их профессиональное развитие повышение вовлеченности", — подчеркивается в сообщении.
Наконец, особое внимание ВТБ уделит собственному устойчивому развитию. Это направление включает интеграцию ESG-факторов в систему корпоративного управления и систему интегрированного управления рисками (регулярное стресс-тестирование с учетом ESG-факторов с 2022 года и распространение ESG-скоринга на весь портфель с 2023 года), построение практики ответственной закупочной деятельности (установление ESG-критериев для 100% закупок с 2023 года), а также инвестиции в экологические бизнес проекты и снижение экологического воздействия на окружающую среду.
"Банк ставим перед собой задачу достигнуть углеродной нейтральности собственных операций к 2030 году", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20211119/835275462.html