МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российские банки продолжают увеличивать доходность по своим вкладам, ориентируясь на ситуацию на рынке и рост ключевой ставки ЦБ, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Эксперты спрогнозировали существенный рост ставки по ипотеке

Банк "Хоум Кредит" 15 ноября повысил ставки по срочным вкладам на 0,5 процентного пункта до максимально возможной доходности 7,5% годовых. "Решение о повышении ключевой ставки отражается на ставках по вкладам довольно быстро, так как уровень ключевой ставки является отправной точкой стоимости денег в российской экономике, и ее повышение приводит к совокупному удорожанию банковского фондирования", — объяснил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

Он отметил, что при установлении новых размеров ставок банк ориентируется на динамику конъюнктуры рынка, конкурентную среду, баланс спроса и предложения и так далее.

Новую коррекцию после октябрьского повышения ставок планирует "Абсолют Банк" — ставки по различным вкладам увеличатся на 0,5-2%. Причина — реакция на рост ключевой ставки и последующее удорожание стоимости привлечения пассивов, объяснил директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич.

Изменяют доходность вкладов в зависимости от поведения рынка и в МКБ: в конце октября банк повысил ставки, максимальная составила 8,5%. Такой же максимум установится и в Россельхозбанке, увеличение составит 0,5-0,9 процентного пункта. Из-за темпов инфляции банк "Зенит" увеличил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, до максимальной в 8,15% годовых. Также повысили ставки по своим вкладам "Открытие", Росбанк, "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург", Газпромбанк, планирует изменение доходности Российский национальный коммерческий банк.

Ранее ВТБ сообщил, что повышает ставки по вкладам на величины вплоть до 1,25 процентного пункта, максимальная доходность после роста ставок составит 9% годовых.