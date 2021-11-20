Российские банки повышают ставки по вкладам на 0,5-2%
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российские банки продолжают увеличивать доходность по своим вкладам, ориентируясь на ситуацию на рынке и рост ключевой ставки ЦБ, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Банк "Хоум Кредит" 15 ноября повысил ставки по срочным вкладам на 0,5 процентного пункта до максимально возможной доходности 7,5% годовых. "Решение о повышении ключевой ставки отражается на ставках по вкладам довольно быстро, так как уровень ключевой ставки является отправной точкой стоимости денег в российской экономике, и ее повышение приводит к совокупному удорожанию банковского фондирования", — объяснил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.
Он отметил, что при установлении новых размеров ставок банк ориентируется на динамику конъюнктуры рынка, конкурентную среду, баланс спроса и предложения и так далее.
Новую коррекцию после октябрьского повышения ставок планирует "Абсолют Банк" — ставки по различным вкладам увеличатся на 0,5-2%. Причина — реакция на рост ключевой ставки и последующее удорожание стоимости привлечения пассивов, объяснил директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич.
Изменяют доходность вкладов в зависимости от поведения рынка и в МКБ: в конце октября банк повысил ставки, максимальная составила 8,5%. Такой же максимум установится и в Россельхозбанке, увеличение составит 0,5-0,9 процентного пункта. Из-за темпов инфляции банк "Зенит" увеличил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, до максимальной в 8,15% годовых. Также повысили ставки по своим вкладам "Открытие", Росбанк, "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург", Газпромбанк, планирует изменение доходности Российский национальный коммерческий банк.
Ранее ВТБ сообщил, что повышает ставки по вкладам на величины вплоть до 1,25 процентного пункта, максимальная доходность после роста ставок составит 9% годовых.
https://1prime.ru/banks/20211120/835281089.html