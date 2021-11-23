МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Динамика депозитов физических лиц в третьем квартале была на неплохом уровне по меркам последнего времени. Согласно данным Банка России, объем вкладов населения в реальном выражении вырос на 1,4%. Для сравнения последний в раз в III квартале более высокие реальные темпы прироста депозитов были в 2016 году. При этом во втором квартале текущего года депозиты выросли на 1,8%, а в четвертом 2020 года — на 4,2%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в четвертом квартале 2021 года, как и годом ранее, темпы прироста депозитов будут существенно больше за счет эффекта конца года и заблаговременных выплат пособий и зарплат. Кроме того, можно ожидать некоторого роста склонности к сбережению на фоне растущих процентных ставок по депозитам и по кредитам. Однако ускорении инфляции может «съесть» эффект от роста ставок. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, прирост депозитов в реальном выражении в октябре-декабре текущего года может составить порядка 5%.

В целом же с начала года реальный прирост вкладов населения составил 0,6%, хотя по итогам первого полугодия вклады характеризовались снижением на 0,8%. Таким образом, динамики третьего квартала хватило чтобы перекрыть негативный эффект начала 2021 года.

В номинальном выражении прирост третьего квартала составил 1,5% или 492 миллиарда рублей. При этом темпы прироста в третьем квартале оказались лучшими в 2021 году. Таким образом, в третьем квартале на динамику вкладов почти не влияла валютная переоценка, хотя во втором и первом кварталах ее влияние было более существенным.

На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 октября 2021 года, результат в номинальном выражении оказался достаточно слабым. Объем вкладов за последние 12 месяцев вырос только на 2,6%, что во многом связано с валютной переоценкой. Для сравнения, с 2008 года по 2021 год прирост на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 октября, три раза превышал 20%, а один раз 30% и лишь единожды был ниже 8%. Так, предыдущим локальным минимумом является результат на 1 октября 2017 года — 6,2%, таким образом, результат 2021 года более чем в 2 раза слабее чем предыдущий локальный минимум. Российские банки установили новый рекорд по чистой прибыли

При этом результат в реальном выражении на скользящем 12 месячном отрезке оказался неплохим. За 12 месяцев на 1 октября реальный прирост составил 4,8% против 4,7% на 1 октября 2020 года. Однако в 2019 и 2018 годах реальный прирост за 12 месяцев, по состоянию на 1 октября, был существенно больше — 10% и 7% соответственно.

Менее половины банков демонстрируют прирост депозитов

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по провело анализ и подготовило рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 октября 2021 года. В рейтинг включены 294 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Согласно результатам исследования, в третьем квартале 2021 года вклады населения выросли в номинальном выражении только у 128 банков или у 43,5% представленных в рейтинге кредитных организаций. Для сравнения за аналогичный период 2019 и 2020 годов таких было порядка 61% и 52%. Таким образом, доля банков с приростом вкладов в текущем году оказалась заметно меньше результата двух предыдущих лет.

Среди разных размерных групп банков, ранжированных по размеру депозитов и разделенных по сотням, результаты достаточно сильно отличались. Так, у банков из ТОП-100 прирост депозитов наблюдался у 52% банков. При этом у банков во второй сотне (с 101 по 200 места) доля банков с приростом депозитов была чуть меньше — 45%. У банковской группы с 201 по 294 места приростом вкладов населения характеризовалось лишь 31% банков. Стоит отдельно отметить, что у самых крупных кредитных организаций из рейтинга доля с приростом оказалась заметно выше, так, среди ТОП-50 прирост наблюдался у 68% банков.

Объем вкладов, который контролирует ТОП-100 банков, относительно результата этих же банков на 1 июля 2021 года, увеличился на 1,6%. У банков второй сотни (с 101 по 200 места) наблюдалось снижение суммарных депозитов на 2%. Тогда как у банковской группы с 201 по 294 места снижение депозитов суммарно составило 2,1%.

Разница в динамике депозитов физических лиц в разных размерных группах привела к дальнейшему росту концентрации средств населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на рынке вкладов за 12 месяцев увеличилась на 2,2 процентных пункта до 82,5% на 1 октября 2021 года (+1,7 за 9 месяцев 2021 года). На ТОП-25 банков в текущем рейтинге приходится уже 91,4% депозитов (+1,4 и + 1 процентного пункта за 12 месяцев и за 9 месяцев 2021 года соответственно). При этом доля ТОП-100 выросла на 0,4 процентного пункта за 12 месяцев до 98,96% (+ 0,3 процентного пункта за 9 месяцев 2021). По мнению экспертов РИА Рейтинг, наблюдаемая консолидация депозитов может несколько замедлиться на фоне роста ставок, однако в среднесрочной перспективе эта тенденция продолжится.

Крупные частные банки были самыми привлекательными для вкладчиков

В третьем квартале 2021 года среди российских банков наилучшую динамику продемонстрировали частные банки. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, за июль-сентябрь частные банки увеличили объем привлеченных средств населения на 4,9% в номинальном выражении. В тоже время иностранные банки показали прирост существенно меньше — +1,8%. При этом прирост депозитов у госбанков составил лишь 0,7%. Стало известно, во что вкладываются гуру инвестиций

На фоне достаточно высоких темпов прироста депозитов частных банков их доля в суммарных депозитах выросла за квартал на 0,6 процентного пункта до 19%. Тогда как госбанки потеряли сопоставимую величину — 0,62 процентного пункта, а их доля в текущем рейтинге снизилась до 75,5%. В свою очередь доля депозитов иностранных банков за квартал не изменилась и составляет 5,4% от суммарных депозитов на 1 октября текущего года.

Лидером по относительной динамике депозитов, среди ТОП-100 банков по объему вкладов стал частный банк- СМП Банк, увеличивший свой депозитный портфель в третьем квартале 2021 году почти на 50%. Почти весь прирост произошел в сентябре за счет увеличения валютных депозитов. Можно предположить, что это является результатом привлечения средств от небольшого числа очень крупных вкладчиков.

Вторым по темпам прироста среди ста крупнейших банков стал НК Банк, объем вкладов которого за квартал вырос на 28%. Также хорошую динамику депозитов в третьем квартале 2021 года показали ХКФ Банк, банк "АВАНГАРД" и Норвик Банк, прирост депозитов у которых в третьем квартале был +19%, +18% и +17% соответственно. Еще у шести кредитных организаций темпы прироста в диапазоне от 10% до 14,5%.

В абсолютных величинах наибольший прирост депозитов показал крупнейший банк Центральной и Восточной Европы — Сбербанк, у которого вклады населения за третий квартал выросли на 150 миллиардов рублей. Вторым по объему прироста депозитов стал АЛЬФА-БАНК (+121 миллиарда рублей). Третье и четвертое место по приросту депозитов в третьем квартале у СМП Банка (+83 миллиарда рублей) и у Тинькофф Банка (+55 миллиарда рублей). Таким образом, эти четыре банка обеспечили более 80% суммарного прироста депозитов физических лиц в третьем квартале 2021 года. С другой стороны, существенное снижение депозитов в третьем квартале продемонстрировали: банк "Восточный", банк "СНГБ"(Сургутнефтегазбанк) и БМ-Банк, а снижение депозитов у этих банков составило 29, 14 и 11 миллиардов рублей соответственно. Достаточно радикальная динамика депозитов в последние кварталы у санируемого БМ-Банк связан первоначально с присоединением к нему банка "Возрождение", а теперь же депозитный портфель БМ-Банка, скорее всего, был передан банку ВТБ.

Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в четвертом квартале реальные темпы прироста вкладов населения будут более высокими из-за более ранних соцвыплат, премий и зарплат, то есть из-за календарного фактора. Стоит отметить, что отдельные годы последний квартал характеризовался темпами прироста более 10%. Однако в текущем году на фоне продолжающегося коронавируса рекордов в октябре-декабре ждать не стоит и темпы прироста, скорее всего, будут в пределах 5% за квартал и 6% по итогам года.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 октября 2021 года в PDF-формате >>