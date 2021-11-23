МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский предложил рассмотреть вопрос повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом для снижения нагрузки на кредитные организации. Дума во втором чтении разрешила Банку России ограничивать выдачу кредитов

"Я уже однажды об этом говорил, ну может быть тогда время для этого не настало, но тем не менее нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку. В настоящее время общий порог составляет 600 тысяч рублей, но этому порогу уже 20 лет", — сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

По словам Ясинского, можно было бы рассмотреть пусть и "незначительное, но, тем не менее, повышение" этого порога. "Что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов", — пояснил он.

Под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают такие операции на сумму 600 тысяч рублей и выше, как снятие или зачисление на счет юридических лиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.