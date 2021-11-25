МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Сбер получил наивысшую награду — "платину" — в рейтинге лучших работодателей России, составленном журналом Forbes и аудиторской компанией KPMG. Акцент в текущем ренкинге был сделан на ESG-практиках бизнеса.

Сбер получил более 70 баллов по 18 основным метрикам, сгруппированным по блокам "сотрудники и общество", "корпоративное управление" и "экология".

Всего в рейтинге участвовало 104 компании, платинового статуса удостоились 11 работодателей.

Члены жюри — специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию — могли проголосовать по каждой из компаний: поднять или понизить её статус на один шаг. Рейтинг выпускается с 2019 года.

Жюри рейтинга отметило исследовательскую деятельность Сбера: свыше 160 проектов реализуются в бизнес-подразделениях, в том числе беспилотные автомобили SberAutoTech, робот-дезинфектор и платформа торговли сертификатами возобновляемой энергии.

Ранее Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в мировой рейтинг лучших работодателей. Глобальный ренкинг Forbes был подготовлен в партнерстве с исследовательской компанией Statista.