МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ВТБ очень позитивно оценивает новый отчет Банка России по регулированию экосистем кредитных организаций, вместе с тем оценить его влияние на капитал пока очень трудно, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. Банки попросили доступ к паспортам россиян

ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.

Накануне ЦБ раскрыл отчет по итогам обсуждения с рынком опубликованного в июне доклада. Регулятор планирует в декабре текущего года провести обследование, на основе которого в первом полугодии 2022 года будет осуществлена калибровка количественных параметров риск-чувствительного лимита для регулирования экосистем банков; в результате данный инструмент может вступить в силу уже в первой половине 2023 года.

"В целом мы очень позитивно оцениваем новый отчет, новый документ", — сказал топ-менеджер банка. При этом он пояснил, что предлагаемое регулирование экосистем кредитных организаций очень чувствительно к подбору параметров: стоит изменить состав иммобилизованных активов, или какие-то коэффициенты иммобилизации, и де-факто влияние на капитал кредитных организаций радикально может быть пересчитано.

"Новый отчет приводит еще к повышению сложности оценки его влияния, потому что в нем сказано, что до конца года Центральный банк будет калибровать во взаимодействии с финансовыми институтами параметры этого нового регулирования", — отметил Пьянов. Банк России сможет ограничивать банки и МФО в выдаче кредитов и займов

Вместе с тем, хоть и не все предложения ВТБ были учтены в новом докладе регулятора, некоторые изменения ЦБ положительно повлияют на банк, отметил Пьянов. Он привел в например предложение использовать для расчета вычета предельные коэффициенты иммобилизации вместо средних. Топ-менеджер напомнил, что по старому докладу потребность в капитале для группы ВТБ на горизонте внедрения этого регулирования оценивалась в 500 миллиардов рублей.

"Только использование для расчета вычета предельных коэффициентов иммобилизации вместо средних уменьшает эти 500 миллиардов рублей…. То есть при прочих равных меняется только этот (параметр – ред.), у нас сразу 500 миллиардов превращается в 300 миллиардов. То есть, по сути, значительное сокращение потребности в капитале только из-за этой корректировки особенности расчета", — сказал Пьянов.

Но при этом нельзя пока понять, как остальные варианты регулирования повлияют на потребность в капитале, пока не будет проведена калибровка количественных параметров риск-чувствительного лимита.