МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Готовящиеся Западом новые санкции против России могут быть чувствительны для экономики страны, особенно санкции против крупных банков, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. СМИ: в США сенаторы дорабатывают проект санкций против России

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран союза в Брюсселе сообщил, что ЕС серьезно продвинулся в подготовке санкций против России "на случай провала дипломатических усилий" по деэскалации ситуации вокруг Украины. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страны Евросоюза придерживаются единой позиции по введению санкций "огромного размера" в отношении России в случае эскалации вокруг Украины.

"Об этом говорится уже давно, что может быть в этом пакете — более-менее известно. Президент (США) Джо Байден прямо говорил, что российским банкам будет заблокирован доступ к расчетам в долларах", — рассказал РИА Новости Тимофеев.

На практике, пояснил эксперт, речь может пойти о том, чтобы отказать российским банкам в корреспондентских счетах в американских банках, либо о блокировании крупных российских банков, о запрете финансовых транзакций с этими институтами.

В таком случае безналичные расчеты в долларах через эти банки станут невозможными, прогнозирует Тимофеев. "Мы сможем это делать через расчеты в других банках", — говорит он.

Кроме того, речь может идти о ряде санкций, которые прописаны в четырех законопроектах, которые появились в палате представителей и в сенате США.

"Там более серьезные санкции рассматривались — кроме блокирующих санкций в отношении банков, это еще блокирующие санкции в отношении добывающих компаний, санкции против транзакций с Россией, санкции в отношении российского госдолга, включая долг российских госкомпаний. Набор мер приблизительно понятен", — рассказал Тимофеев. Блинкен назвал последствия немедленного ввода санкций против России

По его прогнозу, "в случае введения этих санкций ущерб российской экономике будет".

"Экономика не перестанет существовать, но удар по ней будет весьма ощутимым. Не говоря уже о капитализации банков и компаний. Есть такая угроза", — заявил эксперт.

Что касается самих перспектив введения санкций, то пойти на них на Западе "действительно могут, если будет военная конфронтация Украины и России", считает он.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В то же время он отмечал, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.