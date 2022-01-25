МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады января снизилась до 7,7% с 7,74% в первой декаде, следует из материалов Банка России. Эксперт оценил возможный ущерб от санкций против крупных банков России

Показатели третьей декады декабря и первой декады января (7,74%) были максимальными с первой декады мая 2017 года, когда средняя ставка составила 7,92%. Рекордно низкой за всю историю она была в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре прошлого года отмечала, что рост ставок по депозитам продолжается, хотя и замедлился. При этом, по ее оценке, ставки по вкладам в стране все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать россиян использовать эту форму сбережений.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Промсвязьбанк.