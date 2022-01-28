МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам 2021 года составила 1,54 миллиарда евро против убытка в 2,785 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Volvo за 2021 год выросла в 1,7 раза

Операционная прибыль выросла на 11,2%, до 8,158 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 9,06 миллиарда евро, что на 4% ниже, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 4,8%, до 17,954 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала группа увеличила чистый убыток на 22,1% в годовом выражении, до 1,44 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 10,3%, до 1,963 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход вырос на 6,9%, до 2,406 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 4,7%, до 4,436 миллиарда евро.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.