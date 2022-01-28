МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Число хакерских атак на банки в России по итогам четвертого квартала прошлого года снизилось в сравнении с кварталом ранее в четыре раза, злоумышленников больше интересовали образование и электронная коммерция, следует из отчета компании Qrator Labs, работающей в сфере сетевой безопасности. ВТБ: мошенники нарастили число сайтов, обучающих "быстрому заработку"

В сентябре прошлого года компания заявила о беспрецедентном росте числа кибератак на финансовый рынок в России.

"Стоит отметить, что банки, которые были в фокусе атак в третьем квартале с показателем 22,28%, теперь подвергаются лишь 5% атак", — говорится в статистике компании за четвертый квартал 2021 года.

Число атак на платежные системы снизилось с 28,7% до 9,7%, следует из отчета. При этом нет изменений в динамике нападений на микрофинансовые организации — хакеры так и держат долю в 0,5%. А в страховании, напротив, зафиксирован небольшой рост атак — с 0,3% до 0,5%. Мошенники придумали способ украсть все деньги с карты

При этом наиболее атакованными отраслями со значительным опережением стали образование и электронная коммерция, указали эксперты. Рост числа атак на эти сегменты составил 12,29% и 10,21% соответственно.

"DDoS-атаки следуют за бизнесом: в тех отраслях, где наблюдается максимальный рост, пропорционально увеличивается и число нападений. В четвертом квартале 2021 года пользователи продолжили учиться в удаленном режиме, а количество онлайн-заказов товаров бьет все рекорды — поэтому злоумышленники и сфокусировали свое внимание на этих самых прибыльных сегментах рынка", — пояснил основатель и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.