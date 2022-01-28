МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Итальянская банковская группа UniCredit, ранее проявившая интерес к поглощению банка "Открытие", изменила свое решение из-за геополитических рисков, связанных с Украиной, сообщил гендиректор итальянского банка Андреа Орчела (Andrea Orcel), чьи слова приводит агентство Блумберг. В ВТБ рассказали, как российские банки готовятся к возможным санкциям

"Учитывая геополитическую обстановку, мы решили выйти из процесса изучения сделки", — сказал Орчела. Как уточняет агентство, банк сослался на "эскалацию напряженности между Россией и Украиной как на фактор, который может повлиять на экономические перспективы".

Ранее в январе СМИ сообщали, что UniCredit заинтересован в потенциальном поглощении банка "Открытие" и готовится начать комплексную проверку этого вопроса.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.