МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Объем средств юрлиц в российских банках ускорил рост в 2021 году до 18%, средства населения — до 5,7%, в то же время в декабре объем средств россиян вырос на 4,6% против снижения на 0,1% месяцем ранее, юрлиц — на 4,9%, говорится в материалах ЦБ. Банк России: банки нарастили кредитование россиян в 2021 году

"Что касается юрлиц, то у нас в этом году рекордный приток,…по-моему за 10 лет самый значительный приток в систему по счетам компаний", — заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. Согласно данным ЦБ, по итогам 2021 года приток средств на счета юридических лиц составил 18%, у физических лиц 5,7% в годовом выражении.

"В декабре продолжился значительный рост средств юридических лиц (+1,8 триллиона рублей, или 4,9%, в ноябре +4,3%), при этом росли только остатки в рублях (+2,1 триллиона рублей), в то время как валютные средства сокращались (-334 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте, или 2,6%). Прирост средств компаний в конце года связан в первую очередь с исполнением бюджета", — говорится в материалах ЦБ.

Средства населения также значительно выросли: в декабре прирост составил 4,6% (1,54 триллиона рублей). При этом срочные вклады выросли на 3,4%, а остатки на текущих счетах — на 6,7%. "Высокий рост показателя в декабре традиционно обусловлен выплатой премий, а также авансированием социальных платежей из‑за длительных праздников в начале января", — отметили в регуляторе.

Банк России также ждет ускорения темпов роста средств населения в банках в 2022 году до 7-10% с 5,7% в минувшем году, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

Объем средств россиян в банках ускорил рост в 2021 году до 5,7% против 4,2% годом ранее. По итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.

"Сейчас мы видим обратный тренд, что люди больше и больше размещают средства в банках. По 2022 году… базовые ожидания, что будет больше приток, наверное, 7-10%, пока такой предварительный ориентир", — сказал Данилов на пресс-конференции.

В то же время темпы роста объемов средств юрлиц на счетах в банках будут ниже прошлогодних, поделился ожиданиями глава департамента ЦБ.