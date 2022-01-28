МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российские банки будут обязаны раскрывать основные условия вкладов в таблице в начале договора, а также размещать их на сайте и в офисах банка, сообщил Банк России. Банк России отметил снижение "плохих" долгов по ипотеке

"Таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка. Это предусматривает проект указания Банка России, который включает табличную форму и пояснения к порядку ее заполнения. Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

В частности, в таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок — условие и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора, пояснил регулятор.

"Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто — нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму", — прокомментировал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение, пояснил он.