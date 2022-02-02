МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за прошлый год увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим годом — до 474 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Банки отмечают активную скупку россиянами недвижимости

Чистый процентный доход RBI в РФ составил 744 миллиона евро, увеличившись на 0,4% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в России составила за год 1,131 миллиарда евро, сократившись на 0,9%.

Консолидированная прибыль всего RBI за прошлый год выросла в 1,7 раза, до 1,372 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 3,89 евро против 2,22 евро в 2020 году. Чистый процентный доход увеличился на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, до 3,327 миллиарда евро.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 46 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.