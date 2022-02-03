МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сотрудники бэк-офиса Совкомбанка, а также ИТ-компании "Совкомбанк Технологии" будут вместе работать над общими проектами, обмениваться опытом и тестировать новый формат рабочего пространства, сообщили в пресс-службе банка.

Новое рабочее пространство банка появилось в Турции в январе 2022 года на базе пятизвездочного отеля на берегу Средиземного моря. Здесь в течение года будут собираться группы из сотрудников бэк-офиса банка и технологической "дочки" Банка — "Совкомбанк Технологии", работа которых на 100% возможна в дистанционном формате.

"В новом рабочем пространстве, имея полностью обеспеченный быт, сотрудники из разных подразделений смогут обмениваться мыслями и опытом, работать над общими проектами, генерить новые идеи и просто общаться", — комментирует Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. Аналитик указал на аномальное поведение рубля этой зимой

Для участников коворкинга организованы современные рабочие места с доступом к высокоскоростному интернету, комфортабельные зоны отдыха, проводятся командные мероприятия для знакомства и общения в группе, а также активности во внерабочее время, в том числе спортивные, настольные и видеоигры. В выходные дни запланированы экскурсии по местным достопримечательностям.

Совкомбанк полностью покрывает стоимость перелета и проживания в гостинице по системе "Ultra all inclusive", а также предоставляет страховку выезжающих за рубеж на время поездки. Каждый сотрудник бэк-офиса банка может воспользоваться программой один раз в год.

Рабочий график всех сотрудников, которые будут находиться в новом рабочем пространстве, будет основан в качестве эксперимента на 4-х дневной рабочей неделе с 4 рабочими и 3 выходными днями. Заработная плата при этом будет сохранена на прежнем уровне. Новый формат и график работы в течение года протестируют около 1 000 сотрудников. В случае успешных результатов проект будет расширен и масштабирован. А лучшие практики будут введены во всех подразделениях и компаниях группы Совкомбанка.