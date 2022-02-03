МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России предлагает возвращать клиенту банка всю сумму, которую похитил мошенник, пользуясь методами социальной инженерии, если кредитная организация не учла рекомендации регулятора, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Предложения об изменении порядка возвращения похищенных средств ЦБ начал готовить в прошлом году.

"Первое, что мы предложили сделать, это изменить механизм возврата похищенных средств. Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы", — сказал Уваров, выступая на "Инфофоруме".