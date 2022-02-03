МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января выросла до 7,8% с 7,7% во второй декаде, следует из материалов Банка России. ВТБ прогнозирует резкое замедление розничного кредитования

Показатели третьей декады января стал максимальным с первой декады мая 2017 года, когда показатель составил 7,92%. Рекордно низкой за всю историю она была в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре отмечала, что рост ставок по депозитам продолжается, хотя и замедлился. При этом, по ее оценке, ставки по вкладам в стране все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать людей использовать эту форму сбережений.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Промсвязьбанк.