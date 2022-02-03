МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России хочет разрешить банкам ограничивать доступ предполагаемых дропперов (подставные лица, через которых обналичиваются украденные у граждан деньги) к их счетам, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Банк России предлагает возвращать жертвам мошенников похищенные средства

Мошенники, перед тем как обналичить украденные деньги, выводят их на счета посредников в других банках. В России кредитная организация имеет право приостановить проведение подозрительной транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом. Но у нее нет правовых оснований заблокировать средства, которые уже зачислены на счет дроппера, или отказать в их выдаче.

"Мы предложили усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам. Каким образом это будет происходить? Сейчас операции на признаки мошенничества проверяет банк плательщика. Мы предлагаем сделать такую проверку обязательной со второй стороны, то есть для банка получателя. Таким образом, мы предусмотрим двойной контроль", — сказал Уваров, выступая на "Инфофоруме".

"Предполагается, что если информация о счете есть в нашей базе случаев и попыток осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, то банк сможет ограничивать дистанционно доступ к нему", — продолжил он.

В таком случае клиенту банка, чтобы распорядиться деньгами, придется прийти в офис с паспортом. "Мы считаем, что предложенные нами меры будут результативными для противодействия мошенническим переводам денежных средств, в частности, для противодействия так называемым дропперам", — отметил Уваров.

Ранее ВТБ предложил разрешить банкам блокировать счета дропперов на 30 дней.