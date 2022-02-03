МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

При этом банк сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.