МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ВТБ занял первое место среди кредитных организаций РФ по расходам на рекламу по итогам ушедшего года, потратив на нее 22,6 миллиарда рублей, а весь банковский сектор нарастил такие затраты почти в 1,5 раза, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В России выросла максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках

"Лидер по расходам на рекламу в 2021 году — ВТБ. Его расходы на рекламу за 2021 год достигли 22,6 миллиарда рублей. Рост за год составил 32,4%, или 5,5 миллиарда рублей", — рассказал эксперт.

Второе место занял "Тинькофф банк": его расходы на рекламу по итогам года увеличились на 10,2 миллиарда рублей, до 17,3 миллиарда, рост составил 141,5%. За ним следует Сбербанк, потративший на рекламу 9,6 миллиарда рублей — это на 4,3 миллиарда рублей больше (плюс 81,7%), чем в прошлом году.

Газпромбанк, траты которого на рекламу составили 7 миллиардов рублей, расположился на четвертом месте в этом списке. Пятое место досталось Альфа-банку: его расходы на рекламу достигли 5,8 миллиарда рублей за год. При этом рост расходов на рекламу у этих кредитных организаций вырос не столь сильно, как у лидеров, составив 0,8 и 1,4 миллиарда рублей соответственно.

В целом же и другие банки активно наращивали рекламные затраты, следует из статистики.

"Расходы банковского сектора на рекламу за 2021 год выросли год к году на 48,7%, или на 31,4 миллиарда рублей", — заключил аналитик.