МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России прилагает усилия, чтобы рост числа случаев мошенничества в стране остановился, надеется, что это произойдет в следующем году, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального банка РФ Артем Сычев. В Банке России объяснили, как будут бороться с мошенниками

"Хотелось бы надеяться, что остановится в следующем году рост, мы к этому прилагаем очень много усилий", — сказал Сычев журналистам в кулуарах "Инфофорума".

По его словам, граждане в настоящее время все меньше и меньше сталкиваются со звонком якобы из службы безопасности банка, когда лжесотрудник уверяет, что средствам на счете грозит опасность и нужно их срочно спасать. Люди больше не верят в эту легенду, и она не приносит большой экономический эффект для мошенников.

"Злоумышленники смещаются в сторону инструментов, которые не знакомы обычному потребителю, но вызывают у него эйфорию, что он может на этом что-то получить… В качестве примера, схема, которая сейчас активно прет в гору, эта схема со всякими инвестиционными инструментами от очень крупных компаний. Вот сейчас немного денег проинвестируете и через некоторое время получите большие деньги", — отметил Сычев.

Ежегодно от мошенников, по данным ЦБ, страдают сотни тысяч россиян. В подавляющем большинстве случаев преступники связываются со своими жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.