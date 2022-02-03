МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России предложил значительно ускорить обмен между банками и бюро кредитных историй информацией об оформленных кредитах клиента, чтобы защитить его от мошенников, убеждающих взять несколько займов и перечислить эти деньги им, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. В Банке России рассказали, когда в России прекратится рост мошенничества

В России распространена схема, когда мошенники убеждают своих жертв оформить на себя несколько кредитов, а потом перевести все эти средства им. Так, в прошлом году профессор МГТУ "Станкин" чуть более чем за неделю набрала кредитов на 7,3 миллиона рублей и перечислила все деньги аферистам.

"Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идет зачисление денег на счет получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена", — сказал Сычев журналистам в кулуарах "Инфофорума".

По его словам, в настоящее время срок обмен данными с БКИ доходит до недели.

Сейчас озвученная инициатива прошла определенное обсуждение и находится в отработке внутри ЦБ.

По данным регулятора, ежегодно от мошенников страдают сотни тысяч россиян. В подавляющем большинстве случаев преступники связываются со своими жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.