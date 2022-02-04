МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Больше половины россиян не выбирали банк для начисления зарплаты самостоятельно, в качестве одной из основных причин они называют наличие запрета на выбор со стороны работодателя, говорится в исследовании ассоциации "Финтех". Назван самый убыточный банк России в 2021 году

В исследовании приняли участие жители Москвы и Московской области, а также городов с населением 100 тысяч человек. Было проведено 750 интервью с физлицами – клиентами российских банков.

"По данным опроса физических лиц-клиентов банков, более 81% знают о возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию, при этом большинство респондентов (61%) не выбирали зарплатный банк самостоятельно. Среди основных барьеров для смены зарплатного банка чаще всего называют запрет от работодателя (45,9%), нежелание заниматься процедурой смены банка (26,5%), непонимание, что именно надо для этого сделать (19,6%)", — показало исследование.

Важнее всего при выборе банка, по словам участников исследования, – надежность финансовой организации (55%), удобство мобильного приложения (36%) и близость банкоматов (34%). Исследование показало, часто ли россиянам задерживали зарплату в пандемию

Опрос работодателей показал, что 57% используют один банк, самым популярным способом выплаты зарплаты является зарплатный проект (69%), также для выплат используют платежные поручения, наличные и Систему быстрых платежей Банка России.

Большинство юрлиц (52%) сталкивается со сложностями при выплате заработной платы сотрудникам, которые имеют счета в разных банках. Респонденты отметили, что в таком случае возникают дополнительные финансовые, временные и ресурсные издержки (в том числе на формирование отдельных платежных поручений).

"Результаты опросов показывают, что основным препятствием для самостоятельного выбора зарплатного банка является сложность процедуры и нежелание изучать ее, а также негласные запреты со стороны работодателей. В свою очередь, юридические лица отметили, что начисление заработных плат и других выплат вне рамок зарплатного проекта является трудоемким процессом, который создает дополнительные издержки", — прокомментировала гендиректор ассоциации "Финтех" Татьяна Жаркова.