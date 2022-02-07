МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Порядка четверти миллиона рублей вкладов в банках приходятся в среднем на каждого россиянина, при этом москвичи "богаче" жителей остальных регионов в шесть раз, а петербуржцы – более чем в три раза. В конце списка оказались жители республик Северного Кавказа, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Банки назвали самые выгодные и интересные вклады 2022 года

ОБЪЕМ ВКЛАДОВ

По статистике, объем вкладов в пересчете на одного жителя в России находится на уровне 249 тысяч рублей. При этом наблюдается значительная дифференциация вкладов как по размеру у отдельных граждан, так и в разрезе субъектов РФ. В частности, средний размер вкладов в банках в разных регионах отличается многократно.

Для оценки ситуации эксперты РИА Новости составили четвертый ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.

Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (средства физических лиц суммарно в рублях и в валюте на счетах, депозитах и остатках на счетах эскроу).

Доходы населения брались в среднем за 12 месяцев (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года). Изменение вкладов за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2021 года к объему вкладов на 1 декабря 2020 года.

В ЛИДЕРАХ МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

Средний показатель объема вкладов на одного жителя отличается между регионами в 83 раза. Лидирует в рейтинге Москва, на несколько порядков опережая регионы в конце списка и существенно превосходя результаты ближайших регионов в таблице. Эксперты объясняют это достаточно высокими зарплатами, при этом в ряде нефтегазовых регионов они даже выше, чем в Москве, но столица уверенно удерживает лидерство.

Как говорят аналитики, заметное лидерство Москвы в части банковских вкладов, скорее всего, обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан – долларовых миллионеров и миллиардеров, которые преимущественно живут в Москве, и, соответственно, в столице формируют свои очень большие сбережения.

В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает почти треть банковских вкладов (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%).

По оценкам аналитиков РИА Новости, примерно половина всех вкладов в Москве сформирована ультра-богачами, то есть у обычных москвичей сбережения составляют примерно 500-600 тысяч на человека, что все равно является солидным результатом.

Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 539 тысяч рублей вкладов. Отставание аналитики объясняют большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они тоже есть, и, соответственно, они несколько "завышают" результаты обычных петербуржцев.

ЛИДЕРЫ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ

Составители рейтинга отмечают, что оба города, как привило, опережают среднероссийскую динамику. При этом несколько лет назад Петербург догонял Москву по размеру вкладов, но последние пару лет тут наблюдается паритет. В 2020 году Москва и Санкт-Петербургу показали практически одинаковый прирост (12,5% против 11,1%), а 2021 году северная столица несколько опередила Москву (14,2% и 13,3%).

В первую десятку, помимо двух крупнейших федеральных городов, также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Мурманская область. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств в банках находятся в диапазоне от 274 тысяч рублей до 384 тысяч.

Помимо первой десятки, еще только в одном регионе — Московской области — среднедушевой объем вкладов выше среднероссийского (260 тысяч рублей). В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Меньше всего денег в банках на душу населения на последнюю отчетную дату было в Республике Ингушетия (12,7 тысячи рублей на человека). Схожий достаточно низкий результат в Чеченской Республике (13,8 тысячи). Аналитики отмечают, что в последний год Чечня показала значительный прирост вкладов, а динамика за последние несколько лет говорит о быстром развитии рынка банковских услуг в этих двух регионах.

Помимо двух выше названных республик, также в последней десятке представлены: Дагестан (28,6 тысячи рублей), Тува (35,7 тысячи), Карачаево-Черкессия (39,8 тысячи), Кабардино-Балкария (47,2 тысячи), Алтай (53,3 тысячи), Калмыкия (54,5 тысячи), Адыгея (64,3 тысячи) и Северная Осетия (71,3 тысячи).

Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в четыре раза уступает среднероссийскому результату и в 15 раз проигрывает Москве. Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов, по мнению экспертов, можно объяснить слабым развитием местного рынка банковских услуг.

ДИНАМИКА РОСТА

В последний год явным лидером по приросту вкладов является Ненецкий округ, где вклады выросли более чем на 40%, вторая – Чечня (23,2%). Как показали результаты исследования, в 40 регионах показатель прироста вкладов оказался двузначным в процентном исчислении. И лишь в четырех регионах прирост не дотянул до 5%.

Если обращаться к абсолютным приростам вкладов, то получается, что за последние 12 месяцев средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно 25 тысяч рублей, подсчитали аналитики. При этом в Москве прирост накоплений составил почти 124 тысячи рублей, что является наилучшим абсолютным результатом.

Сбережения в НАО за последние 12 месяцев выросли на 95 тысяч, а петербуржцам удалось за год скопить примерно 67 тысяч рублей, что является третьим результатом по абсолютному приросту вкладов. Четверыми по темпам накопления сбережений стали жители ЯНАО (плюс 53 тысячи рублей). В остальных регионах прирост не превышал 32 тысячи рублей, а типичный результат для российских регионов – плюс 13 тысяч.

РАЗМЕР "ФИНАНСОВОЙ ПОДУШКИ"

Сбережения населения часто воспринимаются как "финансовая подушка", "на черный день". В среднем по России соотношение сбережений и зарплат находится на уровне выше шести (сбережения в банках равняются среднемесячным зарплатам за срок чуть более чем полгода). При этом медианное значение среди регионов заметно ниже – 4,8, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны зарплатам за пять месяцев.

Москва, как и по многим другим компонентам, лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют зарплату почти за 13 месяцев. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультра-богатые люди, которые вообще не живут на зарплату, а, скорее, на доходы от собственности, поэтому для среднего москвича этот показатель существенно завышен статистикой, поясняют составители рейтинга.

Вторую строчку по соотношению сбережений и зарплаты, как и по объему средств в банках, занимает Петербург с соотношением 10, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 7,8 средней зарплаты), Самарская область (6,9), Ярославская область (6,4) и Чувашская республика (6,2).

Обращает на себя внимание, что наибольшей бережливостью относительно своих зарплат отличаются многие жители центральных регионов России. В нижней части таблицы по данному соотношению находятся национальные республики. Но такой результат вряд ли говорит об их излишней расточительности или слабой бережливости, отмечают эксперты. Скорее всего, жители этих регионов предпочитают другие способы сбережения – наличные, недвижимость или другие варианты.

По мнению аналитиков РИА Новости, рост вкладов населения в ближайший год может несколько замедлиться. Во-первых, по-прежнему достаточно сильно развивается фондовый рынок, а падения акций в конце прошлого года и начале текущего порой даже увеличивает желание новичков инвестировать в фондовый рынок. Во-вторых, рост ставок по ипотеке охладит первичный рынок жилья, что скажется на росте остатков на счетах эскроу.

При этом будет действовать и противоположный фактор. Рост ставок по вкладам увеличит их прирост в части капитализации процентов, а также повысит их привлекательность, считают эксперты. Региональная картина в большей степени будет следовать за динамкой зарплат, а также за изменениями на локальном рынке жилья.