МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. До конца ноября банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов — они будут должны оперативно выявлять подозрительные счета и непрерывно отслеживать транзакции. Такая задача поставлена перед Банком России в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают "Известия". ФАС усиливает контроль участников рынка нефтепродуктов

Речь идет о применении утвержденных в сентябре 2021 года методических рекомендаций Центробанка о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан.

Регулятор рекомендовал банкам для борьбы с нелегальными транзакциями оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с "необычно большим количеством" граждан — более десяти человек в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Вместе с тем, пристальное внимание будет направлено на "значительные объемы" операций между клиентами — свыше 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц.