МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России повысит в феврале ключевую ставку еще на 1 п.п. — до 9,5%. Это следует из консенсус-опроса, проведенного "Известиями". Центробанк сообщил о резком повышении ипотечной ставки в регионах

Как сообщает издание, февральского повышения ставки до 9,5% ожидают девять из 16 опрошенных аналитиков из крупнейших банков страны.

По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, главная причина этого решения — продолжающийся рост цен. Ведь сегодня, как и в декабре, когда Центробанк повысил ставку на 1 п.п., признаков замедления инфляции по-прежнему не наблюдается.

"Чтобы сдержать рост цен и вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос. Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам", — прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

При этом главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что инфляция в очередной раз обогнала уровень ключевой ставки, и при небольшом повышении ставки Центробанк уже в марте снова будет вынужден догонять рост цен.

В то же время старший экономист инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Сергей Коныгин уверен, что шокового роста ключевой ставки — более чем на 1 п.п. — не будет, даже ввиду геополитической напряженности.