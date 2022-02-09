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2022
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В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 (2341)
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В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 /2341/. В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6064-У от 2.02.2022 "О признании... ПРАЙМ, 09.02.2022
банки, финансы, новости, вестник банка россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 /2341/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6064-У от 2.02.2022 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России и неприменении отдельных актов Инспекции негосударственных пенсионных фондов, ФКЦБ России и ФСФР России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;
— положение о Комитете банковского надзора Банка России № КБН-2022 от 26.01.2022;
— приказ № ОД-158 от 26.01.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ";
— информационное письмо о порядке согласования с заемщиками индивидуальных условий договора потребительского кредита /займа/ № ИН-02-59/6 от 3.02.2022.
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.01.2022; объявления Банка России.