МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 /2341/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6064-У от 2.02.2022 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России и неприменении отдельных актов Инспекции негосударственных пенсионных фондов, ФКЦБ России и ФСФР России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— положение о Комитете банковского надзора Банка России № КБН-2022 от 26.01.2022;

— приказ № ОД-158 от 26.01.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ";

— информационное письмо о порядке согласования с заемщиками индивидуальных условий договора потребительского кредита /займа/ № ИН-02-59/6 от 3.02.2022.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.01.2022; объявления Банка России.