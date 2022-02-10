МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка четырех кандидатов: вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Максима Орешкина и первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, говорится в распоряжении кабмина. "Сбер" кредитует малый и средний бизнес по обновлённой госпрограмме 1764

"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России": Чернышенко Д.Н., Силуанов А.Г., Орешкин М.С., Швецов С.А.", — сказано в документе.

При этом ЦБ в январе сообщал, что первый зампред Швецов покинет свой пост с 21 марта.

В настоящее время в набсовет Сбербанка входят четырнадцать человек. Помимо Чернышенко, Силуанова и Орешкина, это замглавы Минфина Владимир Колычев, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, глава Сбербанка Герман Греф и его заместитель Белла Златкис.

Бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор МФТИ Николай Кудрявцев и эксперт по инвестициям и устойчивому развитию Натали Александра Брагински-Мунье занимают посты независимых директоров.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Согласно последним данным, доля нерезидентов в капитале банка составляет 44,37%, доля юрлиц-резидентов — около 1,92%, доля частных инвесторов – 3,71%.