МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ВТБ не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке c пятницы увеличил доходность по вкладам, рост ставок составил до 1,5 процентного пункта, максимальная доходность по отдельным продуктам может достичь 10% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банки назвали самые выгодные и интересные вклады 2022 года

"ВТБ с 11 февраля повышает процентные ставки для розничных клиентов, включая состоятельный сегмент. Рост составит до 1,5 п.п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 10% годовых с учетом опции "Сбережения", — говорится в сообщении.

Базовая ставка по краткосрочному промо-вкладу "Новое время" повышается до 8% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов – предложение актуально при открытии депозита в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания. При размещении средств в офисах ставка будет составлять 7,8% годовых. Срок вклада "Новое время" составляет 181 день.

По среднесрочному депозиту "Надежная основа" доходность увеличена до 8,5% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент откроет его через ВТБ Онлайн или устройство самообслуживания. При размещении средств в отделении банка ставка составит 8,3% годовых. Срок вклада — 370 дней. Эксперты ВТБ рассказали о скупке подешевевших акций инвесторами

Вклад "Выгодное начало", предназначенный для новых клиентов ВТБ, позволит получить доходность до 9% годовых с учетом капитализации процентов при дистанционном оформлении продукта. В случае размещения средств в отделении банка ставка составит до 8,7%. Срок вклада "Выгодное начало" составляет 370 дней при этом снятие и пополнение депозита не предусмотрены. Минимальная сумма для размещения – 1 тысяча рублей.

"При подключении к Мультикарте опции "Сбережения" доходность по всем вкладам повышается на 1 п.п. – таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 10% годовых", — указали в банке.

Большинство экспертов рынка ожидают, что Банк России в пятницу в восьмой раз подряд поднимет ставку — и снова на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, что станет максимумом с начала мая 2017 года.